Le Club de Bruges bat OHL, assure sa place en Champions Playoffs et sauve le Standard

Le Club de Bruges a assuré sa participation aux Champions Playoffs en battant Oud-Heverlee Louvain 3-1 lors de la 29e journée de championnat, dimanche. Un autogoal de Tobe Leysen (40e), Hans Vanaken (62e) et Bjorn Meijer (64e) ont assuré la troisième place aux Brugeois (51 points). Les Louvanistes, qui ont ouvert la marque par Ewoud Pletinckx (31e), sont 13e (26 points) et ne peuvent plus rejoindre le Standard, 10e avec 31 points, qui échappe dès lors aux playdowns.

Ronny Deila à aligné Joel Ordonez, Philip Zinckernagel, Andreas Skov Olsen et Hugo Vetlesen à la place de Jorne Spileers, Michal Skoras, Raphael Onyedika et de Maxim De Cuyper, suspendu. Côté louvaniste, Mathieu Maertens et Hamza Mendyl ont fait les frais de l'échec face à l'Union au profit d'Youssef Maziz et Takahiro Akimoto, dont c'était la première titularisation.

Les Brugeois ont pu compter sur Nordin Jackers, qui a expédié au-dessus de la transversale une frappe de Siebe Schrijvers (7e). Les défenseurs brugeois ont encore mis leur gardien en difficulté et après un raté de Maziz. Les supporters brugeois ont entamé un concert de sifflets à l'encontre de Deila (22e). Cette manifestation a réveillé quelque peu les joueurs mais le stade a été plongé dans le silence quand Pletinckx a inscrit son troisième but de la saison (31e, 0-1). Après une reprise de la tête de Jutgla qui a heurté le poteau (33e), les Brugeois se sont vu offrir l'égalisation par le gardien louvaniste, Leysen, qui s'est loupé sur un centre de Meijer (40e, 1-1).