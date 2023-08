Le Club de Bruges prête Cisse Sandra à l'Excelsior en Eredivisie

Le Club Bruges prête Cisse Sandra à l'Excelsior, club de première division néerlandaise, pour le reste de la saison. Les deux clubs sont parvenus à un accord mardi. Le milieu de terrain de 19 ans souhaite jouer le plus de minutes possible à Rotterdam.

Sandra fait partie du noyau A de Bruges depuis l'hiver 2021 et a fait ses débuts officiels lors de la Supercoupe contre Genk en juillet de la même année. Il compte 25 matches officiels pour le Club Bruges, au cours desquels il a marqué deux fois.

"J'ai besoin de temps de jeu et l'Excelsior m'offre une bonne occasion de me montrer", a-t-il déclaré sur le site Internet du club de première division néerlandaise. "Après avoir discuté avec les gens du club, je me suis tout de suite senti très bien ici. L'entraîneur m'a parlé du style de jeu, de ce qu'il attend des joueurs et de la façon dont il me voit évoluer dans ce système. Cela m'a rapidement convaincu."