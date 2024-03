Le Comité disciplinaire se penchera sur le cas de Hein Vanhaezebrouck le 19 mars

L'action du procureur fédéral étant basée sur une déclaration dans la presse - et donc pas sur un fait de match - il n'y a pas de procédure accélérée.

Selon le parquet, Vanhaezebrouck a tenu des propos dénigrants à l'égard de l'arbitre Wesli De Cremer lors de la conférence de presse qui a suivi le match entre le Standard et La Gantoise joué le 2 mars. Les Gantois ont perdu 4-2, après, entre autres, un carton rouge adressé à la 18e minute à Nurio Fortuna et une phase de penalty discutable. Selon Vanhaezebrouck, De Cremer avait "trop peu d'expérience" et n'aurait pas été "prêt" pour le niveau de la rencontre.