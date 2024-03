Le département arbitrage instaurera des équipes fixes pour le VAR pendant les playoffs

D'après le PRD, cette réorganisation devrait permettre aux opérateurs assignés à l'arbitrage vidéo de "comprendre mieux le mode de fonctionnement de chacun, ce qui devrait permettre une coopération plus harmonieuse et plus efficace". Par ailleurs, "les équipes VAR seront également associées aux mêmes arbitres de champ le plus souvent possible."

"Pour que la lutte pour le titre se déroule en toute sérénité", des équipes VAR seront également présentes lors des playoffs de Challenger Pro League. Avec ces "optimisations", l'Union belge "espère relever le niveau de l'arbitrage à court terme".