Le dossier Genk-Anderlecht est un "cas unique" selon l'avocat de Genk

Avant l'audience devant la CBAS, Jochem Martens, l'avocat de Genk, a indiqué que la phase controversée constituait un "cas unique".

"Une erreur d'arbitrage s'est produite dans l'application des règles", déclare Jochem Martens. "Il s'agit d'un cas unique. Il ne faut pas s'inquiéter d'un précédent. Dans la juridiction UEFA-FIFA, c'est la troisième fois que cela se produit, après Norvège-Angleterre en 2015 et Ouzbékistan-Bahreïn en 2005. Les mêmes faits se sont produits deux fois, puis le match a été rejoué. Six juristes de haut niveau nous ont déjà donné raison à deux reprises. La CBAS peut maintenant juger unilatéralement et prendre sa propre décision, mais nous espérons toujours qu'elle tiendra compte du verdict de ces six juristes indépendants".

Walter Damen, l'avocat d'Anderlecht, n'a pas souhaité faire de commentaires avant le début de l'audience.