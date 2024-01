Le gardien français d'Anderlecht Maxime Dupé officialisé à l'OGC Nice

Maxime Dupé quitte Anderlecht six mois après son arrivée au Parc Astrid. Le gardien de but français de 30 ans s'est engagé avec l'OGC Nice, a officialisé le club français dimanche.

Un autre gardien danois, de Lingby, Mads Kikkenborg a depuis intégré le noyau du RSCA.

Maxime Dupé, champion du monde U20 en 2013, a connu à Anderlecht sa première expérience en dehors de l'Hexagone. Formé au FC Nantes, il avait intégré l'équipe première en 2014 et a gardé les cages des Canaris durant six saisons, le plus souvent comme remplaçant. Un prêt à Clermont, alors en Ligue 2, a pleinement lancé sa carrière lors de la saison 2019-2020. Avec 27 matchs disputés, il a attiré l'œil des recruteurs toulousains.

Avec le TFC, fraîchement descendu, Dupé a encore joué deux saisons en Ligue 2. Toulouse est remonté en 2022 en étant champion de Ligue 2. La saison suivante, le club occitan terminait le championnat à la 13e place et remportant surtout la Coupe de France, la première de son histoire.