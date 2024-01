Le Japonais Haruya Fujii vient renforcer la défense de Courtrai

Fujii est le 2e transfert entrant des Courtraisiens dans ce mercato hivernal après l'attaquant irlando-nigérian Jonathan Afolabi qui est arrivé mardi en provenance du club irlandais de Bohemian FC.

Courtrai compte 10 points en 20 matchs et possède la défense la plus perméable de la JPL avec 44 buts concédés et l'attaque la moins prolifique n'ayant trouvé le chemin des filets adverses qu'à 12 reprises.