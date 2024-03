Le match entre Anderlecht et Courtrai avancé au 16 mars

Le match entre Anderlecht et Courtrai, pour le compte de la 30e et dernière journée de championnat, sera avancé au 16 mars à 20h45. Le match devait normalement se dérouler en même temps que tous les autres, le dimanche 17 mars à 18h30, mais la Pro League a décidé mercredi d'anticiper celui-ci pour lequel "il n'y a plus d'enjeux sportifs" d'après elle.