Le match entre le Club Bruges et Malines ne sera pas rejoué, indique le PRD

Le Club se réfère au but de Thiago à la 72e minute annulé par l'arbitre Nicolas Laforge pour un hors-jeu et pour lequel l'assistant vidéo (VAR) n'est pas intervenu afin de corriger la décision. Sur X, le département de l'arbitrage professionnel a reconnu "une erreur humaine du VAR" qui aurait dû intervenir. "Le but a été refusé à tort", avait conclu le PRD dimanche.

"La procédure n'a pas été entièrement respectée. Il n'y avait pas de ligne de hors-jeu tracée et une mauvaise décision a donc été prise", a déclaré Stephanie Forde.

L'arbitre vidéo Kevin Van Damme avait perdu de vue défenseur Sandy Walsh à ce moment-là. Il est pour l'instant écarté en tant qu'arbitre vidéo.

"J'ai eu Kevin Van Damme en ligne après le match et il s'est concentré à ce moment-là sur les trois joueurs centraux de Malines, si bien qu'il en a oublié la vision d'ensemble", ajoute Stephanie Forde. "Une erreur humaine totale. Kevin Van Damme ne sera pas désigné VAR sur les terrains belges pour le moment. Et ce, indépendamment de sa performance en tant qu'arbitre. Kevin n'est absolument pas satisfait de ce qui s'est passé et se sent très mal à l'aise. Nous soutenons toujours nos arbitres et nous les aidons si nécessaire".