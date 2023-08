Le parquet de la RBFA réclame deux matchs de suspension ferme pour Avenatti

Le parquet de la Fédération royale belge de football (RBFA) a réclamé lundi deux matchs de suspension ferme et deux avec sursis à l'encontre de l'attaquant courtraisien Felipe Avenatti. Ce dernier a été exclu du terrain lors du dernier match contre Eupen après un léger coup de tête.

À la 96e minute, Avenatti et Jason Davidson d'Eupen se sont cherchés après un corner raté de Courtrai, qui a laissé Eupen mener 1-2. Alors qu'ils se trouvaient nez à nez, Avenatti a donné un léger coup de tête, sur lequel Davidson s'est écrasé au sol.

Le parquet s'est concerté avec l'arbitre lundi et a parlé d'un léger mouvement d'Avenatti vers son adversaire, "exagérant certes les conséquences de la faute". Néanmoins, le carton est justifié et le procureur réclame une lourde suspension pour comportement violent. "Il avait pour unique intention de frapper son adversaire" et aurait pu le blesser, estime le parquet. Comme seule circonstance atténuante, le procureur voit le casier judiciaire vide d'Avenatti, qui joue au football en Belgique depuis 2019-2020. Outre la suspension, il réclame également une amende de 3.000 euros.

Si Avenatti et Courtrai ne sont pas d'accord, l'affaire passera mardi devant le Comité disciplinaire du football professionnel.