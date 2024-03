Le PRD ambitieux pour la saison prochaine: "Atteindre 99% de décisions justes" avec le VAR

Le nouveau directeur du département arbitrage est surtout ambitieux pour la prochaine saison. "Nous lancerons un plan positif et ambitieux, en gardant ce qui est bon et en améliorant ce qui peut l'être. À long terme, nous voulons atteindre 90 % de décisions correctes sur le terrain et 99 % après l'intervention de la VAR. Aujourd'hui, nous en sommes à 87,2 % sur le terrain et à 94,5 % après l'intervention de la VAR. Lors des derniers playoffs, 93% des décisions prises sur le terrain avaient été correctes, ce qui prouve qu'on peut s'améliorer".

Pour réduire le nombre d'erreurs, Willems a avancé quelques pistes. "Il pourrait y avoir des avancées technologiques, sur la manière dont les lignes sont tracées par exemple. Les protocoles et processus existants doivent également être mieux appliqués. Il faudra aussi examiner, à terme, si l'on souhaite travailler avec des arbitres professionnels. Entre arbitres semi-professionnels, assistants et VAR, le puzzle est aujourd'hui parfois difficile à assembler. Il faudrait enfin améliorer la communication et mieux informer les spectateurs pendant les matchs".