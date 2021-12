Surprise à la Pro League: le président a présenté sa démission

Le président du RC Genk Peter Croonen a démissionné de son poste de président de la Pro League, a indiqué cette dernière lundi. Cette démission fait suite au recours introduit par le club limbourgeois devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) pour demander une modification du calendrier.

"En tant que président du KRC Genk et de la Pro League, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", a-t-il écrit dans sa lettre de démission, lui qui avait pris la présidence en 2019. Ce furent des années mouvementées : l'affaire du footgate, le covid, les droits tv, la réforme fiscale du football professionnel. Notre coefficient européen qui a chuté et les comptes annuels dans le rouge. Oui, des changements concrets et importants ont été apportés durant cette période : création d'une réglementation sur les agents de joueurs, mise en place d'une 'clearing house', inscription à la législation anti-blanchiment, création de la Chambre générale de contrôle des licences, réforme de l'attribution des licences, réforme de l'arbitrage, introduction du VAR. Mais la tempête n'est pas encore passée. La crise du Covid, le FootGate, notre position concurrentielle en déclin au niveau international... Le travail n'est pas terminé sur le terrain de la lutte contre le racisme comme on l'a malheureusement constaté dimanche. Je suis vraiment convaincu que le football professionnel belge est prêt à adopter des réformes stratégiques nécessaires dans les mois à venir. Je nous souhaite à nous tous dirigeants de club, le courage et la vision de transformer l'année 2022 en année pivot".

La Pro League va maintenant se mettre à la recherche d'un nouvel homme fort.