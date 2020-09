Du football, mais pas seulement: Charleroi présente les plans de son nouveau stade (vidéo)

Alors que l'étude d'incidence environnementale va débuter, le Sporting de Charleroi a longuement présenté les contours de son projet de stade. Une enceinte qui ne verra pas le jour avant 2024, au mieux.

Charleroi, qui occupe toujours la tête de la Pro League, déborde d'ambition. Le club espère ainsi pouvoir construire un tout nouveau stade pour 2024. Ce projet, connu de longue date, a été plus longuement présenté ce matin par le Sporting, qui a dévoilé une vidéo à destination du publique. Celle-ci précède l'étude d'incidence environnementale et doit permettre à tous de soumettre ses remarques et questions.

Mais concrètement, à quoi ressemblera ce stade ? Il s'agira d'une enceinte de 20.000 places aux fonctions polyvalentes. Le club prévoit ainsi un gradin rétractable qui pourra favoriser l'installation d'une scène. La plus grande tribune, d'une capacité de 4.000 places, sera destinée aux fans les plus fidèles du club carolo. Prix de cette enceinte: 60 millions d'euros.