Le Standard écrase Eupen à Sclessin et termine la phase classique sur une bonne note

Déjà assuré du maintien, le Standard a réalisé un match solide samedi soir à Sclessin pour écraser Eupen 4-0 lors de la 30e journée de Jupiler Pro League, la dernière de la phase classique. Wilfried Kanga, William Balikwisha, Kelvin Yeboah et un but contre son camp de Regan Charles-Cook ont permis aux Liégeois de s'imposer largement.

Après une minute de silence en hommage à Léon Semmeling, le Standard a pris l'avantage après neuf minutes et une reconversion rapide des Liégeois. À droite, Yeboah a vu son tir contré par la défense mais Kanga a bien suivi pour marquer. Kanga aurait pu se muer ensuite en passeur en lançant idéalement Hayao Kawabe à droite mais le Japonais a manqué sa frappe, détournée par Gabriel Slonina (19e). Balikiwsha a finalement fait le break pour le Standard, démarqué à droite de la surface et auteur ensuite d'une belle frappe croisée (40e, 2-0).

En seconde période, Eupen a tenté de s'approcher des cages adverses mais a buté sur le bloc adverse, qui a volontairement conservé un tempo assez bas pour conserver le score. En contre-attaque, les Rouges ont inscrit un nouveau but grâce à Kanga et Yeboah, le premier à la passe pour le deuxième, qui a poussé le ballon dans le but vide (83e, 3-0). À droite, Marlon Fossey a pris la défense de vitesse et a dribblé Slonina avant que Charles-Cook, malheureux, ne pousse le ballon dans ses propres buts (89e, 4-0).