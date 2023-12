Le Standard interdit de transferts par la Commission des Licences

Le Standard de Liège a été interdit de transferts par la Commission des Licences pour le football professionnel pour n'avoir pas rempli ses obligations salariales et en matière de dettes fédérales et sociales. La fédération belge de football (RBFA) en a fait l'annonce jeudi.

À l'instar d'Ostende, qui s'est vu retirer un total de neuf points entre deux pénalités infligées mercredi et jeudi, le Standard n'a pas fourni les preuves de paiement pour un certain nombre de transferts et d'autres transactions l'impliquant. Principalement, il a manqué à ses obligations dans les transferts d'Aron Donnum, parti vers Toulouse à la fin du mercato estival, et d'Ilyes Ziani, arrivé de l'Union Saint-Gilloise au début de l'été.

Le club n'a pas non plus fourni de preuve de paiement pour les primes de matches des joueurs, la sécurité sociale, et le précompte professionnel pour le mois de novembre 2023, ainsi que pour la TVA. Les autres manquements concernent l'assurance groupe et les dettes fédérales. Le représentant du club a reconnu mercredi, au cours de la séance, que les montants pointés du doigt par la Commission n'avaient pas été payés.