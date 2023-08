Le Standard obtient le prêt de l'attaquant ivoirien du Hertha Berlin Wilfried Kanga

Kanga est arrivé au Hertha Berlin l'été dernier pour cinq millions d'euros en provenance des Young Boys de Berne. Avant son passage d'un an en Suisse, il a joué pour Kayserispor en Turquie, Angers en France mais également les jeunes du Paris Saint-Germain.

Après O'Neill, Mundle, Price, Kawabe et Vanheusden, l'Ivoirien de 25 ans est la sixième recrue du Standard dans ce mercato estival.

Avec le Hertha, il a joué 23 rencontres avec deux buts à la clé. Il avait fait forte impression lors de son passage en Suisse avec 19 réalisations en 45 matchs.

"Wilfried est un attaquant grand, puissant et rapide qui va nous apporter une plus grande variété d'options au niveau offensif. Son expérience et son agressivité positive seront des atouts supplémentaires pour l'équipe" s'est réjoui Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard sur le site du club.