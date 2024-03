Le Standard ouvre un registre de condoléances pour Léon Semmeling

"P'tit Leon" restera dans l'histoire comme une icône du Standard. Entre 1959 et 1974, l'ailier a joué 449 matches et marqué 73 buts pour le Standard. Il a remporté cinq titres nationaux (1961, 1963, 1969, 1970 et 1971) et deux Coupes de Belgique (1966 et 1967).

Léon Semmeling a également totalisé 35 sélections et deux buts pour les Diables rouges avec lesquels il a participé à la Coupe du monde 1970 au Mexique et au Championnat d'Europe 1972 organisé en Belgique.