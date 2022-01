Le Standard remplit sa mission en s'imposant à Eupen

Le Standard s'est fait peur mais s'est finalement imposé 0-2 sur la pelouse d'Eupen grâce à son buteur Renaud Emond. Le premier but du match a été inscrit dans le temps additionnel de la première période suite à une erreur du gardien Nurudeen. Les Liégeois ont souffert durant une grande partie de la deuxième mi-temps mais les hommes d'Elsner ont tenu et ont même inscrit un deuxième goal par Dragus sur une contre-attaque en toute fin de match.

Résumé d'une rencontre équilibrée

A Eupen, Stefan Kramera, qui a retrouvé sa place sur le banc, a aligné Boris Lambert et Jordi Amat de retour de suspension. Pour sa part, Luka Elsner n'a pas pu compter sur Selim Amallah, Collins Fai, Abdoul Tapsoba, Hamza Rafia et Moussa Sissako (partis à la CAN), Damjan Pavlovic (blessé) et Noë Dussenne (suspendu). Merveille Bokadi et Ameen Al-Dakhil ont remplacé Pavlovic et Dussenne tandis que Jackson Muleka a été préféré à Denis Dragus.

En jouant avec les tripes, Eupen a animé le début de rencontre, mais a rapidement eu moins de prise sur un Standard, toujours plus pressant. Après avoir expédié le ballon sur la transversale (20e), Emond a profité d'un cafouillage devant le but suite à un corner pour porter les Rouches au commandement (45e, 0-1).

A la reprise, le Standard s'est posté dans le camp adverse et a gêné la manœuvre d'Eupen. Les Pandas se sont néanmoins créés de grosses occasions, mais, au point de penalty, Smail Prevljak a trop temporisé avant de tirer et sur le rebond, Lambert a vu son envoi dévié par Bodart (70e). Bien qu'obligé de reculer, le Standard n'était pas dépassé et deux joueurs montés au jeu lui ont assuré la victoire: sur un centre de Mehdi Carcela, Dragus a enlevé tout suspense à la rencontre (90e, 0-2).

Avec cette victoire, le Standard dépasse son adversaire du soir et compte 28 points en 23 rencontres.