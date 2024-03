Léon Semmeling, ancien joueur du Standard de Liège, a effectué son dernier voyage à Dalhem

C'est à l'église Saint-Servais de Berneau, à Dalhem, que s'est déroulée mardi en fin de matinée la liturgie des funérailles de Léon Semmeling, ancien Diable Rouge et joueur du Standard de Liège décédé la semaine dernière à l'âge de 84 ans. L'affluence était telle que plus aucune place n'était libre dans l'église. Lors de la cérémonie, l'homme a été décrit comme une personne inspirante.

Deux de ses petits-enfants ont pris la parole devant l'assemblée et ont peint le portrait d'un papy aimant, formidable et d'une franchise inégalable. "Je me souviens de ce jour où tu étais fier de moi quand tu m'as dit que j'étais reprise en équipe nationale de golf", a notamment relevé Margaux Semmeling. Son fils, Philippe Semmeling, a lui salué la mémoire d'un "artiste et d'un capitaine d'équipe".

Après la cérémonie, le corps a pris la direction du cimetière de Berneau, situé non loin, où il a été inhumé aux alentours de midi.

Le "P'tit Leon" restera dans l'histoire comme une véritable icône du Standard. Entre 1959 et 1974, l'ailier belge a joué 449 matches et marqué 73 buts sous les couleurs du club liégeois. Il a également remporté cinq titres nationaux (1961, 1963, 1969, 1970 et 1971) et deux Coupes de Belgique (1966 et 1967).

Léon Semmeling a également totalisé 35 sélections et deux buts pour les Diables Rouges, avec lesquels il a participé à la Coupe du monde de 1970 au Mexique et au Championnat d'Europe de 1972 organisé en Belgique. Une fois sa carrière de joueur terminée, l'homme était devenu entraîneur, à La Louvière, au Standard et à Seraing.