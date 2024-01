L'international espoirs Malick Fofana quitte La Gantoise et file à Lyon

Fofana, qui était sous contrat à la Ghelamco Arena jusqu'en juin 2026, est le troisième joueur belge, et le premier non défenseur, à porter le maillot de l'OL, après Eric Deflandre (2000-2004) et Jason Denayer (2018-2022). Selon certains médias, le montant du transfert s'élèverait à 17 millions d'euros et pourrait atteindre 22 avec les bonus.

Il est le 3e transfert entrant des Lyonnais cet hiver après les Brésiliens arrivés de Botafogo, le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson.