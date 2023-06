Lior Refaelov retourne au Maccabi Haifa

Anderlecht avait décidé en avril dernier de ne pas prolonger le contrat de Refaelov, qui expirait cet été. Le milieu israélien de 37 ans était arrivé à Anderlecht en 2021 en provenance de l'Antwerp.

Lior Refaelov a a été formé au Maccabi Haifa, où il a effectué ses débuts professionels en 2004. En 2011, il quittait Haifa pour la Belgique, signant au Club de Bruges. Il a remporté deux titres de champion de Belgique (2016, 2018), une Coupe de Belgique (2015) et deux Supercoupes de Belgique (2016, 2018) avec les Blauw & zwart. Il a ensuite rejoint en 2018 l'Antwerp, avec qui il a remporté la Coupe de Belgique en 2020 et le Soulier d'Or la même année. Arrivé en fin de contrat à l'Antwerp en 2021, il passait au RSCA, où il a disputé 91 rencontres en deux saisons, compilant 25 buts et 13 assists.