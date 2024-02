Louvain attire le défenseur argentin Franco Russo prêté avec option d'achat par Ludogorets

Arrivé il y a un an de Majorque à Ludogorets, Russo (29 ans) a joué 20 matches pour le club bulgare cette saison dont 7 en Coupes d'Europe, entre les tours préliminaires de Ligue des Champions et d'Europa League, et la phase de poules de la Conference League. La saison dernière, il s'était incliné face à Anderlecht en barrages de la Conference League.

L'entraîneur Oscar Garcia s'est réjoui de l'arrivée d'un "défenseur central fort qui peut évoluer tant dans une défense à trois qu'à quatre. Il est rapide, agile, fort de la tête et calme balle au pied. Avec son expérience et sa mentalité, il sera un atout pour notre jeune défense."