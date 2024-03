Louvain envoie Charleroi en playdowns, le Cercle et Genk en Champions playoffs

Le Cercle de Bruges (vainqueur 4-0 du RWDM) et Genk (avec un partage 1-1 à Westerlo) sont les deux derniers participants aux Champions playoffs à l'issue de la 30e et ultime journée de phase classique de la Jupiler Pro League. Largement battu par La Gantoise (5-0) et compte tenu de la victoire d'OHL face à Malines (1-0), Charleroi jouera les playdowns.