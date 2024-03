L'Union commencera en déplacement à Genk, Anderlecht recevra l'Antwerp

Il s'agira de la dernière rencontre au programme de la première journée des Champions playoffs. Avant cela, Anderlecht recevra l'Antwerp le samedi 30 mars à 20h45. Un derby brugeois entre le Cercle et le Club est au programme le 1er avril à 13h30.

La deuxième phase du championnat débutera le vendredi 29 mars (20h45) par le duel entre La Gantoise et le Standard en Europe playoffs. Oud-Heverlee Louvain et le KV Malines joueront l'un contre l'autre le lendemain à 18h15. Le dimanche, un duel entre Saint-Trond et Westerlo est programmé à 18h30.