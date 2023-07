L'Union et Anderlecht terminent leur préparation par une victoire avant le derby

Au Lotto Park, avec le soutien de leurs supporters lors de ce Fan-day, les Mauves ont pris les commandes de la rencontre après quelques minutes de jeu grâce aux deux nouvelles recrues : Patris à l'assist et Dolberg à la finition (12e). En toute fin de rencontre, le Sporting a définitivement fait le break sur un autobut d'Aertessen (80e) avant de voir Raman planter un troisième et ultime but dans le temps additionnel (90e+4).

Côté saint-gillois, Kabangu a donné l'avantage aux siens en marquant l'unique but de la rencontre (10e). L'équipe d'Alexander Blessin était en très grande partie remaniée après la rencontre de vendredi contre Ostende.