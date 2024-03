L'Union peut reprendre de l'avance cet après-midi avant les playoffs

Après la chute d'Anderlecht face à Courtrai (0-1), l'Union Saint-Gilloise peut prendre neuf points d'avance sur son voisin Anderlechtois en cas de victoire cet après-midi lors du déplacement chez le champion sortant, l'Antwerp, lors de la 30e et dernière journée de la phase régulière.

Au Bosuil, le match ne sera pas sans enjeu non plus pour l'Antwerp, quatrième à égalité de points (51) avec le Club de Bruges, qui se déplace à Saint-Trond (13h30).

Dans la lutte pour le maintien, Westero, 11e, Charleroi, 12e et Louvain, 13e, sont encore en balance pour participer aux playdowns. Les trois équipes sont séparées de trois points avec un avantage pour les Waeslandiens et les Zèbres (29 points). Un match difficile attend cependant les trois formations. Westerlo va à Genk, Charleroi se déplace à Gand et Louvain reçoit Malines. Trois matches programmés à 18h30.

Malinois et Gantois peuvent encore espérer finir dans le top 6 et se qualifier pour les playoffs Champions. Malines est en effet 6e avec 45 points et La Gantoise, 8e avec 44 points.

Entre les deux, le Cercle Bruges, 44 points, reçoit le RWDM, désormais lanterne rouge, à 18h30 aussi. Genk, cinquième, avec 46 points, devra également faire un bon résultat sur la pelouse de Westerlo, 11e, pour rester dans le top 6.