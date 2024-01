L'Union recrute le gardien international autrichien Heinz Lindner

Lindner a dû mettre sa carrière entre parenthèses pendant quelques mois, entre mai et novembre de l'année passée, pour soigner un cancer des testicules. Il est désormais guéri et a pu faire son retour sur les terrains en novembre.

Le gardien affiche plus de 300 matchs de première division à son compteur et a défendu à 36 reprises le but de l'équipe nationale autrichienne.

L'Union reprendra le championnat le 21 janvier contre Saint-Trond en tant que leader, avec 6 points d'avance sur Anderlecht, qui sera son adversaire en Coupe de Belgique mercredi.