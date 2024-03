L'Union s'impose à OHL, signe une 20e victoire cette saison et valide son ticket européen

Au classement provisoire, les Bruxellois confortent leur place de leader (68 points) alors que les Louvanistes restent à la 13e place soit en zone rouge (26 points). Assurée de terminer la phase classique du championnat à la 1e place, l'Union est par conséquent certaine de jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Après une demi-heure de jeu, l'Union Saint-Gilloise a ouvert le score. Après une déviation d'un ballon sur corner, Ross Sykes s'est jeté au second poteau pour couper la trajectoire de ce dernier et faire mouche. Le but a mis longtemps à être validé puisque le VAR a dû déterminer s'il y avait hors-jeu ou non sur l'action (29e, 0-1).