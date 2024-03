L'Union valide son ticket européen, Eupen et Courtrai en playdowns

Derrière le duo de tête, le FC Bruges s'est relancé après sa défaite dans le topper face à Anderlecht et l'élimination en demi-finale de la Coupe face à l'Union. L'équipe de Ronny Deila est allée gagner 0-3 à Genk et pointe au 3e rang avec 48 points, le même total que l'Antwerp, qui a battu Saint-Trond 3-0.

Le Cercle de Bruges, battu 2-3 par Malines, et Genk, suivent avec 43 unités dans un top 6 dont peuvent encore rêver La Gantoise (43 pts) et Malines (42).

Les clubs wallons ont renoué avec la victoire ce weekend et se sont donnés de l'air dans la colonne de droite. Après deux défaites, le Standard s'est imposé 4-2 face à une équipe gantoise réduite à 10 après 18 minutes et Charleroi, qui restait sur un 1/12, a ramené 3 points de Westerlo (0-1).

Les Rouches, 10e avec 31 points, et les Zèbres, 28 points, restent au-dessus de la zone rouge, dans laquelle pataugent OHL (26 points), le RWDM (23 points), battu 3-2 par Courtrai, Eupen (21 points) et Courtrai (21 points). Les Pandas et les Kerels ne peuvent plus espérer accrocher la 12e place et sont donc assurés de jouer les playdowns.