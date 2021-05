Blessé, Steven Defour arrête sa carrière plus tôt que prévu

Blessé, Steven Defour n'entrera plus en action cette saison. Ce qui signifie que l'ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière plus tôt que prévu. Defour l'a annoncé mardi sur les réseaux sociaux.

"C'est tout pour moi", a écrit Defour. "Merci à tous pour votre soutien au cours de ces années. C'est l'heure d'un nouveau chapitre".

Defour a joué son dernier match le 2 mai lors du déplacement à La Gantoise en ouverture des Europe playoffs (2-2).

L'ancien Diable Rouge, 33 ans, avait annoncé début avril qu'il raccrochera les crampons à l'issue de ce championnat, qu'il dispute avec le KV Malines. Mais, touché au quadriceps, il n'avait déjà pas été repris pour le match contre Ostende dimanche passé et n'entrera donc plus en action.

Defour restera à Malines pour sa nouvelle carrière. Vendredi passé, le KVM a communiqué que le Soulier d'Or 2007 va intégrer le staff technique.

Defour a joué successivement dans les rangs professionnels à Genk (2005-06), au Standard (2006-11), au FC Porto (2011-14), à Anderlecht (2014-16), à Burnley (2016-19), à l'Antwerp (2019-20). Il avait rejoint son dernier club formateur du FC Malines le 15 octobre dernier. Il y a joué dix-neuf rencontres, seize en Jupiler Pro League.

Il a remporté le titre de champion en Belgique avec le Standard en 2008 et 2009 et au Portugal avec Porto en 2012 et 2013. Il a aussi gagné une Coupe de Belgique en 2011.

Defour a porté le maillot des Diables Rouges à 52 reprises et a inscrit deux buts entre 2006 et 2017. Il avait annoncé sa retraite internationale en mai 2018 à la suite de sa non-sélection pour le Mondial en Russie.