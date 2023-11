Malines enfonce Courtrai et se donne de l'air dans la lutte pour le maintien

Malines a très vite fait la décision dans ce match déjà important pour le maintien. Dès la 6e minute de jeu, Rob Schoofs a profité de la désorganisation de la défense courtraisienne pour glisser le ballon à Norman Bassette dans l'axe et le joueur prêté par Caen a marqué du plat du pied gauche. Les visiteurs ont doublé la mise rapidement sur un coup franc très lointain repris par David Bates de la tête et finalement propulsé au fond des filets par Schoofs (16e). Courtrai a réagi ensuite et Massimo Bruno a enroulé un très beau tir, excentré à droite, mais sa tentative a terminé sur le poteau opposé (31e).

En deuxième mi-temps, Dylan Mbayo a aussi eu une belle occasion de réduire la marque (70e) mais a tiré au-dessus après un corner. Pour Malines, Schoofs aurait pu s'offrir un doublé mais Tom Vandenberghe était attentif sur ses deux frappes lointaines (40e, 61e). Le troisième but est finalement venu d'une percée en profondeur de Yonas Malede, qui a trouvé ensuite Kerim Mrabti seul dans l'axe pour la conclusion de l'action (79e).