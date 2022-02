Battu à Malines la semaine dernière, le Standard avait à coeur de remettre les pendules à l'heure et de retrouver la confiance qu'ils avaient perdu en affrontant le Cercle de Bruges hier (samedi) soir.

Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1) et qu'il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer, Maximme Lestienne trouve Sissako qui donne la victoire aux Rouches. Du moins c'était sans compter sur la VAR qui annule le but pour un hors jeu millimétrique, voir inexistant selon les avis.

La rencontre s'achèvera sur une égalité qui n'arrange aucune des équipes.

"Je ne sais même plus quoi dire", déplore Nicolas Raskin, auteur du but liégeois, sur son compte Twitter. "À force de faire des lignes et des lignes finalement on crée un hors jeu", ajoute-t-il en illustrant ses propos avec l'arrêt sur image qui a été utilisé par la VAR.

"On fait tout pour changer ça [la 13e position du club au classement]", assure le Diablotin dans un autre tweet en répondant à un supporter. "Mais aujourd'hui on s'est une nouvelle fois fait...", dit-il encore sans terminer sa phrase.

Dimanche prochain, le Standard se déplacera sur le terrain du KRC Genk.