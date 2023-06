Nils De Wilde en fin de contrat a rejoint le Cercle Bruges

Nils De Wilde, qui évoluait au RSCA Futures et était en fin de contrat, a signé un contrat de trois saisons avec le Cercle Bruges. Il dispose aussi qu'une quatrième année sous option. L'annonce a été faite par le Cercle sur les médias sociaux.

De Wilde est un milieu de terrain de 20 ans qui évoluait depuis 2015 chez les jeunes d'Anderlecht. Avant cela, il était actif au Sporting Lokeren. La saison dernière, Il a disputé un total de 27 matchs avec le RSCA Futures en Challenger Pro League. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

"Je suis très heureux de signer au Cercle Bruges. Le Cercle a une équipe très jeune et cela m'a tout de suite attiré", a déclaré De Wilde dans une première réaction. "La façon dont ils jouent au football me convient également parfaitement. De plus, l'équipe est incroyablement soudée, ce qui se voit clairement en tant qu'observateur extérieur."