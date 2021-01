Pro League: deuxième défaite consécutive pour Charleroi, surpris par Ostende

Le Sporting de Charleroi ne commence pas 2021 de la meilleure manière. Les Carolos ont subi un deuxième revers consécutif, vaincus à la côte par Ostende.

Ostende avait ouvert la marque après 5 minutes par Sakala. Nicholson avait rétabli l'égalité peu avant la demi-heure. Hendry et Hjulsager allait rendre l'avantage aux côtiers en 5 minutes (58 et 63ème). Rezaei réduisant ensuite la marque à un quart d'heure du coup de sifflet final. Mais le break était fait et Ostende va conserver le résultat.

Il s'agit de la septième défaite de Charleroi cette saison, qui voit sa troisième place menacée par Anderlecht et l'Antwerp. Plus d'infos dans quelques instants.

