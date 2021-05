Pro League: Genk domine le Club Bruges et relance la course au titre

Genk a dominé le Club Bruges 3 buts à 0, vendredi, en ouverture de la 2e journée des Champions playoffs. Ce succès permet aux Limbourgeois de revenir à 5 unités de leurs adversaires du jour à quatre journées de la fin du championnat.



Dans une première période équilibrée, Jhon Lucumi se retrouvait impliqué offensivement et défensivement dans les deux principales occasions. Le défenseur colombien de Genk obligeait Simon Mignolet à se détendre pour détourner sa frappe des 30 mètres (17e). En fin de prémière période, Lucumi détournait sur la ligne une tentative de Mats Rits, alors que son gardien Maarten Vandervoordt se trouvait battu (44e). Paul Onuachu, meilleur buteur du championnat, débloquait la situation en début de seconde période. Servi par Bryan Heynen, Onuachu contrôlait de la hanche et enchaînait avec une frappe croisée imparable pour Mignolet (57e). Il porte son compteur à 31 buts en championnat. Après une tête au-dessus d'Onuachu (70e), Genk s'envolait avec deux buts en deux minutes. A la 74e, Junya Ito s'envolait sur la droite et dans un angle fermé, envoyait un missile dans la lucarne brugeoise. Une minute plus tard, Kristian Thorstvedt combinait avec Ito, qui glissait à Théo Bongonda lequel donnait le ballon à Thorstvedt. Le Norvégien se jouait alors de Clinton Mata à l'aide d'une roulette et frappait au but de l'entrée du rectangle, trompant Mignolet.

Genk passait même tout près du quatrième but, Mignolet intervenant sur une tête d'Onuachu (87e). Le loupé de David Okereke, qui ne cadrait pas de la même position qu'Ito sur le deuxième but, illustrait la différence de réussite entre les deux équipes ce vendredi (90e). Genk confirme son excellente forme. Vainqueur de la Coupe de Belgique il y a deux semaines et victorieux à l'Antwerp la semaine passée en ouverture des Champions playoffs, les Limbourgeois, 34 points, reviennent à cinq longueurs du Club Bruges, toujours leader mais qui n'a pris qu'un point sur six en ce début de playoffs. Samedi, Anderlecht et l'Antwerp, tous deux 30 points, s'affrontent pour la troisième place.