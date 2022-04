Anderlecht dans le top 4, le Standard corrigé, Charleroi déroule: les résultats finaux de la phase classique

(c) Belga

La phase classique du championnat de Belgique de football a pris fin ce dimanche soir. Les sept rencontres de la journée ont toutes démarré à 18h30.

Plusieurs verdicts étaient déjà connus avant le coup d'envoi: l'Union Saint-Gilloise finit cette première phase en tête et retrouvera l'Europe la saison prochaine, le Club Bruges et l'Antwerp (63 points) l'accompagneront en Champions playoffs. Il restait un ticket à attribuer, que se sont disputé à distance Anderlecht et La Gantoise.

Les Mauves ont décroché leur place finale dans le top 4 non sans se faire peur. A la pause, ils partageaient 1-1 tandis que Gand menait 1-0 contre OHL. A ce stade, les Gantois étaient 4e.

Mais en 2e période, les hommes de Vincent Kompany se sont rassurés en 5 minutes grâce à Ait El Hadj (1-2, 52e) et Kouamé (1-3, 57e). Mais les Courtraisiens avaient décidé de donner des sueurs froides à leurs adversaires et Bryan Reynolds réduisait le score à la 67e (2-3). Les Anderlechtois verront donc l'Europe l'année prochaine.

Contrairement aux Mauves, les Zèbres de Charleroi ont eu un début de soirée bien plus tranquille. Les Carolos n'avaient besoin que d'un point contre Zulte Waregem, ils repartent finalement avec les 3 points de la victoire et une claque 3-0 infligée à l'équipe de Timmy Simons. Ils assurent ainsi leur participation aux Europe playoffs.

Ils seront accompagnés de La Gantoise, Malines et Genk. Saint-Trond, qui a battu le Standard 3-0 termine à la 9e place à égalité avec Genk mais devancé à la différence de but.

Le Beerschot est relégué tandis que Seraing jouera les barrages.

A noter que le match entre l'Union Saint-Gilloise et le Beerschot a été interrompue par les supporters anversois, la police a dû intervenir pour les empêcher de monter sur le terrain. Des fumigènes ont été lancé.

Cela n'a pas empêché les supporters de l'Union de chanter à plein coeur pour célébrer leur titre honorifique de champion de la phase classique.

Les résultats

Club Bruges-Malines : 2-0

Gand-OHL : 5-0

Courtrai-Anderlecht : 2-3

Charleroi-Zulte Waregem : 3-0

Seraing-Genk : 0-2

Union Saint-Gilloise-Beerschot : 0-0 interrompu

Saint Trond-Standard : 3-0

Le classement final

1. Union Saint-Gilloise

2. FC Bruges

3. Anderlecht

4. Antwerp

5. La Gantoise

6. Charleroi

7. Malines

8. Genk

9. Saint-Trond

10. Cercle Bruges

11. OHL

12. Courtrai

13. Ostende

14. Standard

15. Eupen

16. Zulte Waregem

17. Seraing

18. Beerschot