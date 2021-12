Anderlecht domine Saint-Trond et enchaîne une 4e victoire consécutive

Mardi soir, Anderlecht a battu Saint-Trond, 2-0, pour la 6e journée de championnat de Belgique. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Refaelov (60e) et Ashimeru (90e+5). Cette victoire permet à Anderlecht de monter sur le podium, en attendant les résultats de ses concurrents.

Anderlecht a imposé son autorité rapidement dans la rencontre, d'abord avec un raid de Refaelov le long de la ligne de fond pour servir Verschaeren dont l'envoi était finalement contré (6e). Brüls a répondu d'une frappe en un temps en tête de surface (8e), mais le reste du match était presque exclusivement à l'avantage des Mauves.

Après une tentative en reprise de volée de Kouamé (27e), la plus grosse occasion anderlechtoise de la mi-temps est venue des pieds de Verschaeren. Le meneur de jeu est parvenu à trouver Zirkzee dans la surface, lequel s'est emmêlé les pinceaux au cours d'une phase confuse qui a abouti sur une frappe contrée de Refaelov à bout portant (33e).

La deuxième mi-temps s'est avérée bien plus riche en occasions franches. Dès la reprise, un coup franc de Gomez oublié par les joueurs a frôlé le poteau de Schmidt (48e), avant que ce dernier ne s'impose face à une tête de Verschaeren, totalement isolé derrière la défense par un centre lumineux de Refaelov (57e). La libération est finalement venue sur une tête de l'Israélien (1-0, 60e) à la conclusion d'une brillante action collective passée par Verscharen et Kouamé sur la droite.

Les Anderlechtois ont ensuite manqué d'innombrables occasions de faire le break. A l'issue un raid de Raman sur le flanc gauche, Verschaeren n'est pas parvenu à cadrer depuis le point de pénalty dans le but vide (72e). Raman a remis le couvert pour servir Refaelov quelques minutes plus tard, mais Pius s'imposait solidement sur la frappe du Soulier d'Or (74e).

Dans les 10 dernières minutes, c'est Schmidt qui s'est illustré face à un Verschaeren à la réception d'un centre de Sergio Gomez, une nouvelle fois venu de la gauche (81e). Benito Raman a pensé marquer le but de la confirmation avant que l'arbitre n'agite son drapeau (87e), et a ensuite manqué le cadre sur un nouveau duel avec le gardien (90e+1). Dans les derniers instants, après quelques sueurs froides dans leur propre surface, les Anderlechtois se sont offerts un dernier but via Ashimeru, bien servi par Raman (2-0, 90e+5).

Dans l'autre rencontre de la soirée, Courtrai s'est imposé 0-2, en déplacement à Ostende. Les buts ont été inscrits par D'Haene, d'une frappe sèche du gauche après une talonnade de Selemani (45e) et Vandendriessche d'une superbe aile de pigeon au premier poteau sur un corner botté par le même Selemani (63e).

Au classement, Anderlecht grimpe à la 3e place avec 36 points en attendant les résultats de ses concurrents, qui joueront mercredi et jeudi. Courtrai s'offre la 7e place avec 28 points, tandis qu'Ostende, 14e avec 20 points, demeure à 1 longueur de Saint-Trond, 13e.