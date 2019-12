Proximus League - Lommel surprend OH Louvain (3-2) et rejoint le Beerschot en tête de la D1B

(Belga) Lommel a remporté le match d'ouverture de la 4e journée de la seconde phase de la Promimus League vendredi au détriment de d'OH Louvain (3-2). La tâche des Limbourgeois a été facilitée par l'exclusion de Derick Tshimanga (19e). Grâce à un doublé sur penalty de Jonathan Hendrickx (21e, 44e) et Abdulia Sanyang (64e), Lommel (7 points) rejoint le Beerschot en tête. OHL, qui a réduit la marque par Yannick Aguemon (35e)et Mathieu Maertens (77e), reste troisième (6 points)

Pour la troisième fois d'affilée, Vincent Euvrard a aligné le même onze avec Tshimanga, qui a été à la base de la première attaque de la rencontre (1e). OHL a joué en leader et sans deux superbes parades de Tomas Svedkauskas sur des tentatives d'Arnaud Mercier (7e) et Maertens (12e), il aurait ouvert la marque. Mais sur sa première attaque, Lommel l'a fait par Hendrickx sur un penalty accordé pour une faute de Tshimanga, qui lui valu la carte rouge (21e, 1-0). Alors que les visiteurs semblaient perdre le nord, Aguemon a profité d'une bévue de Svedkauskas pour égaliser (35e, 1-1). Juste avant le repos, Lommel a reçu un deuxième penalty, qui a permis à Hendrickx de signer un doublé (44e, 2-1). Si OHL a lancé la seconde période, Thomas Henry a perdu son duel avec Glenn Neven (49e) et Maertens a complètement manqué sa volée (58e). Par contre, sur une reconversion offensive, Sanyang a trompé Laurent Henkinet (64e, 3-1). Les Louvanistes n'ont pas baissé les bras pour autant. Kenneth Schuermans a failli réduire l'écart d'une reprise de la tête déviée par le gardien adverse mais Maertens a relancé le suspense (77e, 3-2). Samedi, le Beerschot reçoit Virton (7e, 2 points) à 17 heures et Lokeren (8e, 1 point) tentera de décrocher son premier succès face à Roulers (5e, 4 points) à 20h30. Dimanche 16 heures, Westerlo et l'Union Saint-Gilloise, qui se sont affrontés en Coupe mercredi, clôtureront la journée. Les deux clubs comptent 4 points. (Belga)