Quelques évolutions pour les fautes de main, les célébrations seront comptabilisées

En ce qui concerne les fautes de main, les arbitres belges suivront les lignes directrices de l'UEFA. "Il y a une évolution qui concerne la notion de tir au but", a expliqué Bertrand Layec. Avant, lorsque l'attaquant tirait au but et que le défenseur faisait une faute de main dans le rectangle, il y avait penalty et carte jaune. Désormais, "lorsque le tir, n'est pas clairement dans le but et si potentiellement des défenseurs sont derrière le joueur qui fait la main et pourraient récupérer le ballon, l'UEFA a retiré la carte jaune".

Toujours concernant les fautes de main, quand il y aura une déviation du corps du joueur ou d'un équipier sur un tir "qui fait changer clairement la position du ballon" et qu'à cause de cette déviation le ballon touche un bras, il n'y aura plus de sanction. "L'UEFA considère que c'est une cause accidentelle et donc la position de la main ne sera plus sanctionnée."