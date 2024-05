Réduit à 10, le Club concède un but d'avance à la Fiorentina avant le retour à Bruges

La Fiorentina n'a pas tardé à prendre les commandes. Après seulement cinq minutes, Riccardo Sottil a trouvé la lucarne de Nordin Jackers d'une magnifique frappe enroulée. Bruges a réagi et Igor Thiago a manqué une grosse occasion (14e), son tir à ras de terre étant arrêté par le gardien Pietro Terracciano, mais une faute de main sur l'action a donné un pénalty au Club. D'une frappe en finesse, le capitaine Hans Vanaken a converti sa tentative et remis les deux équipes à égalité (17e). La Viola a repris l'avantage en fin de mi-temps. Jackers a repoussé une frappe lointaine dans sa surface et Andrea Belotti s'est alors saisi du ballon pour tromper le portier brugeois (37e)

Après un début de seconde période plus calme, le match s'est débridé à l'heure de jeu. Bruges a d'abord manqué l'égalisation: Thiago a parfaitement décalé Ferran Jutgla mais l'Espagnol n'a pas réussi à tirer (60e). Les Blauw en Zwart ont été réduits à dix sur l'action suivante. Onyedika, auteur d'un mauvais geste sur Lucas Beltran, a reçu un deuxième avertissement en trois minutes et a laissé ses partenaires à dix (61e). Bruges n'a pas lâché et a égalisé grâce à Thiago. Lancé de très loin en profondeur, l'attaquant a parfaitement emmené son ballon vers le but avant de marquer d'une frappe croisée (63e). En fin de match, la 'Fio' a continué d'attaquer et M'Bala Nzola a marqué dans le temps additionnel, frappant d'abord sur le poteau avant de donner un but d'avance aux Florentins avant le retour (90e+1).