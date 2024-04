Réduit à dix, le Cercle de Bruges décroche un partage sur la pelouse de Genk

Les joueurs de Genk et du Cercle Bruges sont entrés sur le terrain avec le nom d'une victime de harcèlement sexuel sur leur maillot. Cette action s'inscrivait dans le cadre de la campagne de sensibilisation "We See You" de la ministre flamande de la Justice et de l'Exécution des peines, Zuhal Demir (N-VA).

Après avoir beaucoup pressé dans le camp brugeois, Genk a réussi à trouver l'ouverture. Bien lancé sur l'aile gauche, Joris Kayembe a envoyé un centre millimétré sur la tête de Toluwalase Arokodare, imparable pour Warleson (18e, 1-0).