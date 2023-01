Regrets: Charleroi gaspille et perd deux points contre le Club de Bruges

Le duel entre le Club Bruges et Charleroi dans le cadre de la 22e journée de championnat s'est terminé dimanche par un partage 2-2. Les Zèbres, qui se sont retrouvés à dix suite à l'exclusion de Mehdi Boukamir (74e), ont creusé l'écart par Youssouph Badji (13e) et un auto-but de Brandon Mechele (16e) tandis que les Blauw & Zwart sont revenus grâce à Noa Lang sur penalty (45e+2) et Andreas Skov Olsen (49e).

Les champions en titre, qui restent sur sept matchs sans victoire, restent 4e avec 37 points, en attendant le résultat de Gand (35 points), qui se déplace à Saint-Trond à 21h00. Charleroi est 12e (27 points).

A Bruges, Scott Parker a surpris en alignant sur l'aile droite Antonio Nusa, 17 ans, et en associant Brandon Mechele à Dennis Odoi en défense centrale à la place d'Abakar Sylla. Le technicien anglais a aussi posté Trevor Buchanan au latéral droit à la place de Clinton Mata, qui s'est retrouvé sur le banc aux côtés de Skov Olsen, Ferran Jutgla et Kamal Sowah. A Charleroi, Felice Mazzù a aligné l'ancien Brugeois Badji dont la dernière titularisation remontait au 9 octobre et a relégué Amirhossein Hosseinzadeh sur le banc.

Les Zèbres ont lancé la première semonce avec une frappe enroulée de Ken Nkuba, qui est passé juste à côté (2e). Par contre, Badji n'a pas manqué la conclusion d'une combinaison entre Nkuba et Daan Heymans (13e, 0-1). Charleroi a rapidement même doublé l'écart lorsque Simon Mignolet a dévié du pied un tir de Joris Kayembe, qui a rebondi sur Mechele (16e, 0-2). Le Club n'était pas maître chez lui, mais il est revenu à la marque grâce à Lang, qui a transformé un penalty accordé pour une faute commise sur lui par Damien Marcq (45e+2e, 1-2).

À la reprise, un nouveau joueur est apparu sur la pelouse: Skov Olsen a remplacé Musa (46e). En quelques minutes, les Brugeois ont montré plus de choses que pendant toute la première période et sur passe de Hans Vanaken, Skov Olsen a remis les deux équipes à égalité (49e, 2-2). Le Club est revenu plus en jambes des vestiaires, sans pour autant générer beaucoup de danger. Mais les choses se sont mieux présentées pour les Blauw & Zwart quand Charleroi s'est retrouvé à dix suite à la carte rouge de Boukamir pour une faute en tant que dernier homme sur Skov Olsen (74e). Pour tenir le coup, les Zèbres se sont retrouvés à cinq en défense devant Hervé Koffi, qui a repoussé une volée de Vanaken (82e).