Renaud Emond et le Standard de Liège se séparent d'un commun accord

Renaud Emond et le Standard de Liège ont mis fin au contrat qui les liait, d'un commun accord. Le club de Jupiler Pro League en a fait l'annonce jeudi, à six mois de la fin du contrat initial. D'après certains médias spécialisés, l'attaquant de 32 ans pourrait signer à Eupen dans les prochains jours.

Emond n'a participé qu'à trois matches de championnat cette saison, avec une seule titularisation. Il a inscrit un but, en tant que remplaçant, à l'occasion de la victoire en Coupe de Belgique contre Harelbeke (5-0) au début du mois de novembre.

Il referme ainsi le deuxième chapitre de son histoire avec le Standard de Liège. Le Virtonnais, qui avait débuté sa carrière auprès de son Excelsior local, avait été révélé à Beveren entre 2013 et 2015 avec 56 matches et 19 buts. Ses performances lui avaient alors valu un transfert chez les Rouches (2015-2020), avant un départ pour la France et le FC Nantes en janvier 2020. Son passage mitigé chez les Canaris (38 matches, 3 buts) l'avait convaincu de revenir au Standard en janvier 2022.