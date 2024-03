Ritchie De Laet quittera l'Antwerp à l'issue de la saison

Ritchie De Laet avait intégré l'équipe première de l'Antwerp en tant que jeune, mais il a connu son véritable envol au plus haut niveau à l'étranger. À l'été 2007, à l'âge de 18 ans, il a rejoint le club anglais de Stoke City. Un an et demi plus tard, il rejoignait Manchester United, qui l'a ensuite prêté à de nombreux clubs. Pour les 'Red Devils', le latéral droit n'a disputé que 27 rencontres mais a notamment remporté une Coupe d'Angleterre et un titre de champion.

En 2018, De Laet effectua son premier retour à l'Antwerp. Il fut prêté une demi-saison par Aston Villa, avant que ces derniers ne le prêtent au club australien de Melbourne City la saison suivante. Dans la ville australienne, De Laet a connu sa dernière aventure à l'étranger, car à l'été 2019, il est revenu définitivement au Bosuil.