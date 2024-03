Sans idées, Anderlecht est surpris par Courtrai et pourrait donner du champ à l'Union

Deuxième du championnat, Anderlecht a été surpris samedi par la lanterne rouge courtraisienne au Lotto Park lors de la 30e et dernière journée de la phase régulière de la Jupiler Pro League.

La sortie de Yari Verschaeren sur blessure (11e) a marqué un début de match terne du point de vue offensif chez les Mauves. Les deux équipes ont manqué de précision à la construction et Kasper Dolber, en fin de première période, n'a pas réussi à convertir un ballon mal repoussé par Lucas Pirard, le gardien courtraisien (37e). Anders Dreyer a également cru ouvrir le score d'une belle frappe mais le but a été refusé pour hors-jeu (39e).

Sans inspiration, les Mauves ont encaissé un but d'Isaak Davies en deuxième période et se sont inclinés 0-1, prenant le risque d'être relégués à neuf points de l'Union si elle bat l'Antwerp dimanche.

En seconde période, le Sporting a joué un peu plus haut, parvenant à se créer quelques occasions mais Pirard a été vigilant, tant sur une frappe de Dreyer (52e) que sur un enchaînement de Luis Vazquez (58e).

Courtrai aurait également pu prendre l'avantage, Nayel Mehssatou profitant des largesses de la défense bruxellois mais a raté complètement sa frappe ensuite (56e). Contre toute attente, les Courtraisiens ont bénéficié d'un second cadeau de la défense adverse: Zeno Debast a raté son dégagement et lancé seul Isaak Davies, qui a battu Kasper Schmeichel du plat du pied gauche (79e). Les hommes de Brian Riemer n'ont pu ensuite percer un bloc rouge compact.

Anderlecht termine la phase régulière à la deuxième place avec 63 points, six de moins que l'Union qui se déplace à l'Antwerp dimanche. Courtrai remonte à la 15e et avant-dernière place avec 24 points, un de plus que le RWDM.