4 buts encaissés, un contre son camp: le Standard coule totalement face au promu

Après une victoire face au Cercle de Bruges, le Standard voulait enchaîner face au promu, Westerlo, qui cherche encore ses repères dans notre compétition. Avec le même onze, les Rouches visaient donc un 6 sur 6.

Malmené dès le début de la rencontre, le Standard a cru bénéficier d’un penalty à la 25ème minute, qui n’a finalement pas été sifflé. Le match peine grandement à s’emballer, jusqu’à la 38ème minute, moment choisi par Vetokele pour ouvrir le score en faveur de Westerlo.

KO, le Standard rentre au repos avec un but de retard. Et les choses ne vont pas aller en s’améliorant, alors que Nene va finalement faire 2-0 5 minutes seulement après la reprise de la rencontre. Le Malien a trompé Bodart et mis encore un peu plus le Standard dans les problèmes. 6 minutes plus tard, Bodart empêchait même Vetokele de faire 3-0.

Alors que le match était clairement défavorable, le Standard est finalement revenu un peu dans sa rencontre. Tapsoba a ainsi réduit le score à 25 minutes du terme après deux erreurs successives dans la défense campinoise. Mais l’espoir n’était que de courte durée. Westerlo va faire le break à un quart d’heure du terme, lorsque Laursen va tromper son propre gardien et redonner un avantage de deux buts aux locaux.

Juste avant d'entrer dans le temps additionnel, Dussenne va à nouveau réduire la marque, mais encore une fois, les Rouches vont tomber dans leurs travers. Lancé à gauche, Foster va piéger Bodart et mettre définitivement fin à la rencontre. Le Standard n’enchaîne donc pas et cale à nouveau, une semaine après sa dernière victoire.