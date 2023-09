Toujours pas de victoire à domicile pour le Standard après un match nul face à Westerlo

Le Standard a partagé l'enjeu 0-0 vendredi soir face à Westerlo, lanterne rouge, dans un duel de bas de tableau comptant pour la 8e journée. Aucun but n'a été inscrit dans un match qui ne manquait pourtant pas d'engagement et d'intensité.

Le Standard remettait de l'intensité et le premier envoi cadré des 'Rouches' arrivait à la 32e minute grâce à Balikwisha mais sa frappe était facilement captée par Bolat. Le score était de 0-0 à la mi-temps.

En seconde période, Kamal Sowah était le premier à s'illustrer mais sa frappe était trop faible pour inquiéter Bolat (61e). Le Standard insistait et Moussa Djenepo n'était pas loin d'ouvrir le score après un raid solitaire, ponctué d'une frappe qui léchait le poteau droit de Bolat (63e).

Dans le dernier quart d'heure, Wilfried Kanga passait, lui aussi, proche de l'ouverture du score après une magnifique action du nouvel entrant Price (79e).

Malgré une pression liégeoise qui s'intensifiait jusqu'à la fin du match et des occasions pour Ohio de la tête (90+2e) et d'une frappe du gauche (90+3e), les 'Rouches' ne réusissaient pas à marquer et le score restait fixé à 0-0, synonyme de première 'clean sheet' pour Westerlo.