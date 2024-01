Un défenseur central brésilien arrive au RWDM

Botafogo fait partie comme le club molenbeekois de l'Eagle Group de l'Américain John Textor, propriétaire du RWDM.

Philipe Sampaio Azevedo a disputé au cours de sa carrière 208 matches officiels pour un total de 10 buts et 4 passes décisives, rappelle le communiqué. Son parcours européen l'aura emmené en Russie (Akhmat Grozny), en France (EA Guingamp) et surtout au Portugal où il a joué avec 3 clubs différents (Tondelas, Feirense et Boavista).