Vainqueur de justesse 1-2 de Courtrai, Charleroi consolide sa première place des playdowns

Le Sporting de Charleroi a décroché son premier succès 1-2 lors de la 2e journée des playoffs pour le maintien dimanche en déplacement à Courtrai. Antoine Bernier (54e), et Achraf Dari (90e+4) permettent aux Zèbres de consolider leur première place (33 points) devant le RWDM (27), Courtrai (25) et Eupen (25).

Chez les Kerels, Freyr Alexandersson n'a pas pu compter sur Martin Wasinski, qui est prêté par Charleroi. Le coach zébré Rik De Mil a reconduit le même onze que face au RWDM et n'a pas repris Marco Ilaimaharitra, réserviste contre le RWDM. Bien en place, les Courtraisiens ont multiplié les actions mais le danger s'est fait attendre. Plus ennuyés par la sortie de Jeremy Petris, remplacé par Zan Rogelj (11e), les Zèbres ont commencé à être plus séduisants. Néanmoins, les Kerels se sont montrés plus dangereux avec notamment une tête d'Abdoulaye Sissako repoussée au-dessus de la transversale par Hervé Koffi (22e). Sur un corner d'Abdelkahar Kadri dévié par Mark Mampass, Davies a donné l'avantage à Courtrai (45e+2, 1-0).

Bien qu'il perde rapidement le ballon, Charleroi dictait sa loi quand Parfait Guiagon a servi Oday Dabbagh, qui a manqué sa reprise, mais Bernier a surgi pour battre Lucas Pirard (54e, 1-1). Plus entreprenants que leurs adversaires, les Zèbres en voulaient plus et auraient atteint leur objectif plus tôt si un tir de Daan Heymans n'avait pas été contré par le capitaine des Kerels Joao Silva (69e) et que Guiagon avait cadré son tir (70e) Le succès est tombé sur un coup de coin d'Adem Zorgane repris de la tête par Dari (90e+4, 1-2).