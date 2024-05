Vanaken brandit le trophée de la Pro League au milieu de fans en délire

Immédiatement après le coup de sifflet final, et en fait juste avant, de nombreux supporters ont envahi le terrain pour célébrer avec les joueurs, malgré les appels répétés du speaker du stade à ne pas le faire. Une petite partie des fans blauw & zwart a décidé de gâcher ce beau moment en s'attaquant à la tribune où se trouvaient les supporters du Cercle. Quelques projectiles et engins pyrotechniques ont volé de part et d'autre, mais heureusement la plupart des supporters se sont concentrés sur la célébration du titre.

Une demi-heure après le coup de sifflet final, le directeur général de la Pro League, Lorin Parys, qui suivait la dernière journée depuis un hélicoptère, est apparu sur la pelouse pour remettre le trophée à Vanaken. La capitaine l'a directement soulevé vers le ciel avant que d'autres coéquipiers ne suivent son exemple pour la grande joie des supporters.